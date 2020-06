IGAPE esclarece venda de participações no sector de bebidas

O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) informou que realizará a 1 de Julho, a partir das 10 horas, uma sessão de esclarecimento dirigida aos investidores interessados em participar no concurso público de alienação das participações do Estado Angolano em empresas do sector de bebidas.

Numa nota de imprensa a que a Angop teve acesso hoje (segunda-feira), o IGAPE reitera que a fase de habilitação de candidatos decorre até três de Julho.

Nesta fase, segundo o comunicado, os interessados devem manifestar o interesse em participar no concurso público e entregar os documentos indicados no Programa de Procedimentos, tendo em conta que a apresentação de propostas decorrerá depois de anunciadas as entidades habilitadas para participar no concurso.

O Concurso Público 04/2020 é referente à privatização de participações detidas pelo Estado Angolano nas empresas CUCA (Companhia União de Cervejas Angola, S.A. 1%), EKA (Empresa Angolana de Cervejas de Angola, S.A. 4%) e ECN (Empresa de Cervejas N’Gola, S.A. 1%).

O endereço [email protected]eau pode ser usado para mais informações.

Fonte: Angop