Benfica perde com Marítimo e pode ver FC Porto aumentar vantagem

O Benfica foi hoje um derrotado na deslocação ao Marítimo, por 2-0, e pode ver o FC Porto aumentar a vantagem na liderança da I Liga portuguesa de futebol, num resultado que confirma a descida do Desportivo das Aves.

Em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, o Marítimo adiantou-se no marcador aos 74 minutos, com um golo de Correa, com o avançado Rodrigo Pinho, aos 78, a aumentar a vantagem da equipa insular.

Com esta derrota, a segunda consecutiva, os ‘encarnados’ somam 64 pontos, a três do líder FC Porto, que pode aumentar a vantagem no jogo de hoje em Paços de Ferreira, enquanto o Marítimo sobe ao 12.º lugar, com 31 pontos, confirmando a descida do Desportivo das Aves à II Liga.