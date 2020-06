Angola com mais 9 casos, total sobe para 276

O secretário de Estado para Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 9 casos, sendo 5 de transmissão local e 4 sem vínculo epidemiológico.

De acordo com o governante, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, os cinco casos de transmissão local são assintomáticos e “aconteceram entre amigos e familiares, ou seja, no convívio e os mesmos estão relacionados com o caso 106.”

“Os quatro casos sem vínculo epidemiológico, foram encontrados nos trabalhos de rastreio de doenças respiratórias agudas nos nossos centros sentinelas que são a Clínica Girassol e a Clínica Sagrada Esperança”, disse.

Dizer que os nove casos estão assim distribuídos, 6 do sexo feminino e 3 do sexo masculino, com as idades compreendidas entre os 15 a 65 anos.

Franco Mufinda reafirmou que o governo continua a trabalhar na investigação das “cadeias de transmissão através de ensaios comunitários sorológicos de conglomerados e grupos de risco e rastreio de casos de doenças respiratórias agudas nos centros sentinelas”.

Numa altura em que o país conta com 37 casos sem vínculos epidemiológicos, o governante informou que “está em curso a construção de árvores epidemiológicas com fim de se desvendar as cadeias de transmissão e estabelecer a linkage entre os casos”.

Recordou que a situação atual da covid-19 em Angola inspira prudência de todos, de forma individual e coletiva. “Logo, não devemos recuar no cumprimento obrigatório das medidas de prevenção que são o uso da máscara, a lavagem das mãos com frequência, o distanciamento físico, acatamento das medidas contidas no decreto sobre a situação da calamidade pública e, sobretudo, a não violação das cercas sanitárias”, reforçou.

“Com estes números, passamos a ter 276 casos positivos, deste número contabilizamos 11 óbitos, 93 recuperados e 172 ativos. A transmissão local passa a ter 204 casos”, concluiu.