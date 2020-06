Talatona lidera lista de infectados

O município de Talatona, província de Luanda, com 53 casos positivos, lidera o quadro epidemiológico do país, numa altura em que se registou, pela segunda vez neste mês, mais 15 casos nas últimas 24 horas.

O município do Cazenga, com 44, Belas, com 41 e o distrito urbano da Maianga, com 33 ocupam as posições seguintes do quadro.

Ao actualizar a situação epidemiológica das últimas 24 horas no país, o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, referiu que o número de infectados nessas localidades representa 70 por cento do total de casos importados, transmissão local e sem vínculo epidemiológico.

A par desses municípios também constam o Kilamba Kiaxi, com 17 casos, Cacuaco (2), Viana (2) e os distritos urbanos do Sambizanga (16), Ingombotas (12), Samba (7) e Rangel (7), segundo o boletim epidemiológico das últimas 48 horas.

Apesar do aumento do número de casos nessas localidades, o secretário de Estado reafirmou que esses dados estatísticos ainda “não preenchem os critérios de transmissão comunitária ou sustentada”, definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Esclareceu que a transmissão comunitária ou sustentada surge apenas quando se regista um número elevado de casos positivos sem as respectivas cadeias de transmissão definida ou sem vínculo epidemiológico.

Recordou que nas últimas semanas, o país registou um total de 31 casos sem vínculo epidemiológico definido.

Perante esse cenário, avançou, as autoridades sanitárias continuam a trabalhar, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para encontrar o vínculo epidemiológico dos casos em estudo, apelando a população o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção.

Com o diagnóstico de mais 15 casos hoje, o número total de infectados no país sobe para 259 casos positivos, dos quais 166 activos, 83 recuperados e 10 óbitos.

Fonte: Angop