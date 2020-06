TAAG prevê redução de preços nos voos domésticos

Com entrada em operação da nova frota de aeronaves do tipo Dash-8400, a partir de Julho, a TAAG, Linhas Aéreas de Angola, prevê reduzir os preços dos bilhetes de passagem domésticos, segundo o Presidente da Comissão Executiva (PCE), Rui Carreia.

De acordo com Rui Carreia, que falava em conferência de imprensa, neste sábado, por ocasião da apresentação da nova logo marca da empresa e das valências das seis aeronaves turbo hélice, do tipo Dash-8400, recentemente adquiridas, são aparelhos com baixo custo de operacionalidade, contribuindo, portanto, para a redução das tarifas dos bilhetes.

Conforme Rui Carreira, a diversificação da frota da companhia, combinada com a redução dos custos operacionais, visa a extensão do acesso aos voos domésticos a pessoas de baixa renda e a abertura de novas rotas domésticas sustentáveis.

A primeira das seis aeronaves, continua o responsável, chega segunda-feira, marcando uma nova era na companhia aérea de bandeira nacional, no âmbito da estratégia comercial de voos “low cost”.

Por sua vez, o diretor comercial da TAAG, Carlos Von Hafe, garantiu que o custo de operação deste tipo de aeronave atinge uma redução de cerca de 30 por cento, uma diferença que se refletirá diretamente no preço final dos bilhetes de passagens domésticos.

De acordo com o responsável da aérea comercial, a primeira aeronave começa a operar na segunda semana do mês de Julho, reforçando as rotas Luanda/Dundo/Saurimo/Luena e Menongue, com projecções de novas rotas.

“Uma outra vantagem dessa nova frota é o aumento da frequência de voos para os habituais destinos e, numa segunda fase, na abertura de novas rotas domésticas e regionais”, enfatizou.

Carlos Von Hafe explicou que o processo de recepção das aeronaves das seis é progressivo e que fica completo até ao final do corrente ano.

A Dash-8400 turbo hélice é uma aeronave moderna, com 74 lugares dos quais 10 em classe executiva. É de fabrico canadiano da De Havilland of Canada Limited.

Relativamente a marca TAAG, avançou que sofreu algumas alterações, sendo que o fundo de cor laranja deu lugar ao vermelho, a fonte da palavra TAAG deixa se ser negrita e a Palanca Negra surge com linhas mais finas no seu circular.

Perante a nova frota, a empresa capacitou, em Novembro último, 72 técnicos de manutenção, 42 pilotos, 36 comissários de bordo e quatro oficiais de operações de voo, com formadores da Flytah ( Canadá) e da Ethiopian Arlines, com sessões práticas “on job”

A TAAG atende actualmente mais de 12 destinos domésticos e vários internacionais, em África, na América do Sul, do Caribe, na Europa e na Ásia, com uma frota de 10 aviões, quatro do tipo 737-700, seis 777-300 e 777-200.

Fonte: Angop