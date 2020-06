Reino Unido regista mais 36 mortos nas últimas 24 horas

O Reino Unido registou hoje mais 36 mortos relacionados com a covid-19, num total de 43.550 vítimas mortais, tornando-se o país da Europa mais afetado pela pandemia, segundo o Ministério da Saúde.

Os dados indicam também que nas últimas 24 horas surgiram mais 901 casos de covid-19 no Reino Unido, totalizando 311.151.

“Dos 9,19 milhões de testes realizados desde o início da crise, 311.151 foram positivos”, precisa o Ministério da Saúde.

Apesar do governo britânico dar conta apenas das mortes certificadas por um teste de diagnóstico, outras estatísticas indicam que o número real de mortes relacionadas com covid-19 ultrapassa os 54.000 no Reino Unido.

O Reino Unido é o país europeu com mais mortes por covid-19 e o terceiro do mundo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.561 pessoas das 41.189 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Fonte: Lusa