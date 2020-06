Real Madrid vence Espanyol e assume liderança isolada do Campeonato Espanhol

O Real Madrid venceu, este domingo, por 1-0 na deslocação ao terreno do Espanyol, isolando-se assim no topo da tabela classificativa da Liga espanhola, onde soma agora mais dois pontos do que o rival Barcelona, que sábado não havia ido além de um empate a duas bolas frente ao Celta, na deslocação a Vigo.

Apesar de entrar em campo motivado pela possibilidade de deixar para trás o Barça na frente e de pela frente ter o atual último classificado da La Liga, o Real não teve vida fácil nesta deslocação à Catalunha.

O único golo da partida surgiu em cima do intervalo e foi assinado pelo médio brasileiro Casemiro. Mas o que ficou na memoria de todos foi a fantástica assistência do francês Karim Benzema, que continua em excelente forma neste retomar de competição.

O triunfo pela margem mínima, porém, chega para levar o Real Madrid até aos 71 pontos e somar agora mais dois do que o Barcelona, ao fim de 32 jornadas, faltando portanto seis até ao final do campeonato.

O Espanyol. por seu lado, somou a sua terceira derrota consecutiva e mantém os 24 pontos na cauda da tabela, dez abaixo da ‘linha de água’.