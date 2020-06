Polícia atribui responsabilidade individual na prevenção

O porta-voz das forças de defesa e segurança nacional junto da Comissão Multissectorial de Combate à Covid-19, Waldemar José, sublinhou este sábado, em Luanda, a responsabilidade individual no cumprimento das medidas de prevenção contra o vírus no país.

O também sub-comissário do Ministério do Interior, que falava no habitual ponto de situação epidemiológica do país, referiu que os cidadãos “não devem imputar as suas responsabilidades às forças de defesa e segurança nacional, nem às autoridades sanitárias”, porque o cumprimento das medidas preventivas contra a covid-19 é de carácter individual.

A título de exemplo, avançou, o uso obrigatório e correcto da máscara facial em locais públicos é da responsabilidade individual de cada cidadão, em vez de se atribuir essa medida aos órgãos de defesa e segurança ou às autoridades sanitárias.

Na ocasião, Waldemar José apontou a concentração e circulação de pessoas em locais públicos, sem o uso de máscara nem o distanciamento físico, como das infracções que se tem verificado com maior frequência, nos últimos dias, principalmente na capital do país.

Referiu ainda que também tem sido frequente o ajuntamento de pessoas nas pedonais, assim como em locais balneários e ginásios para praticar os exercícios físicos, violando as disposições do Decreto Presidencial que declara a Situação de Calamidade Pública.

Perante essas violações, o sub-comissário avançou que as forças de defesa e segurança serão obrigados a endurecer as medidas, nos próximos dias, caso os cidadãos insistam em violar as disposições contidas no Decreto Presidencial.

Recordou ainda que o aumento da força de trabalho para 75 por cento e as visitas prisionais, disposições que estava previsto retomar esta segunda-feira (29), na província de Luanda, estão canceladas, em função da situação epidemiológica da capital do país.

Com o diagnóstico de mais 15 casos hoje, o número total de infectados no país sobe para 259 casos positivos, dos quais 166 activos, 83 recuperados e 10 óbitos.

Fonte: Angop