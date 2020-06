PM da Índia defende reforço da economia, país ultrapassa 16.000 mortos

O primeiro ministro da India, Narenda Modi, defendeu hoje que o seu país deve concentrar-se em reforçar a economia, quando o número de casos de covid-19 continuar a aumentar e o país ultrapassa as 16 mil mortes.

No domingo, a Índia registou 19.906 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, elevando o total para 528.859, com 16.095 mortes. De acordo com as informações, 309.713 pessoas recuperaram, refere a Associated Press.

Modi disse em entrevista a uma rádio que, durante o período pós-bloqueio, os indianos precisam de estar mais vigilantes em comparação com o bloqueio, e apenas a atenção pode salvá-los do coronavírus.

Uma vez mais, Narenda Modi pediu às pessoas que usassem máscara e observassem as normas sociais de distanciamento e outras precauções, ou então colocariam outras pessoas em risco, principalmente idosos e crianças em casa.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 498 mil mortos e infetou mais de 10 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa