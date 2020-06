PIIM desembolsa 30 mil milhões kwanzas

Pelo menos 30 mil milhões de Kwanzas foram desembolsados pelo governo na implementação de 665 projectos do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) no país, que completa agora um ano de execução.

Esta informação foi prestada sábado, no Lubango, pelo ministro de Estado para coordenação económica, Manuel Nunes Júnior, também ele coordenador da Comissão Interministerial para a Implementação do PIIM, lançado a 27 de Junho de 2019.

Falando em conferência de imprensa, afirmou que no total serão contemplados, até 2022, 1.700 projectos, orçado em dois mil milhões de dólares norte-americanos, provenientes do Fundo Soberano.

Recordou que o país vive uma fase de retracção económica desde 2016, agravada com a pandemia da covid-19.

Segundo ele, este factor faz com que ao invés de crescer, Angola esteja a decair, o que leva a um conjunto de situações sociais indesejáveis, como de desemprego.

Sendo o PIIM o primeiro programa de género em Angola, e tendo em conta a sua dimensão, é necessário que os resultados tenham qualidade e se revertam a favor das populações.

O ministro de Estado de coordenação económica fez-se acompanhar do ministro da administração do território, Marcy Lopes, secretária de Estado para as finanças, Aia Eza da Silva , a secretária do Estado do MAT, Laurinda Cardoso e governadores das 18 províncias.

Neste domingo procede-se a inauguração do hospital da Humpata, que dista a 22 quilómetros a oeste do Lubango.

Fonte: Angop