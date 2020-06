Casos comunitários são critério da OMS

O Presidente da República, João Lourenço, afirmou neste sábado, em Luanda, que o anúncio de casos de contaminação comunitária da covid-19 obedece a critérios definidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O Governo tem sido questionado, por diversas individualidades do país, sobretudo pela mídia, sobre a existência de casos de contaminação comunitária da covid-19, em Angola, em função dos altos números de contaminação local e, sobretudo, dos casos com vínculo desconhecido.

Em declarações à imprensa, no final da visita ao novo Banco de Urgência do Hospital Pediátrico de Luanda aberto hoje ao público, o Presidente João Lourenço aclarou que, se as autoridades sanitárias não anunciaram a existência de contaminação comunitária, significa que “a situação de Angola, ainda, não se enquadra nos critérios que a OMS definiu”.



“Portanto, se isso vier a acontecer (…), com certeza que, as autoridades competentes terão de anunciar que o país já entrou em contaminação comunitária”, observou .

Questionado sobre a possibilidade de haver um recuo nas acções de confinamento em curso, tendo em conta a subida do número de casos da pandemia, notou que, “em outros países isso está a acontecer e se nós nos descuidarmos, também, pode acontecer em Angola”.



Segundo o Titular do Poder Executivo, Angola não é especial. “Angola pode ser diferente, dependendo, sempre, do nosso comportamento e das nossas atitudes”.



Considerou que, se os cidadãos continuarem a utilizar a máscara, a lavar as mãos com frequência e a manter o distanciamento entre pessoas, pode ser feito o desconfinamento sem que haja “grande risco” de aumento de casos positivos.



“Portanto, tudo depende de nós”, concluiu o Chefe de Estado Angolano.

A província de Luanda encontra-se numa situação epidemiológica “preocupante”, segundo as autoridades, depois de, na noite de sexta-feira, terem sido anunciados 32 casos positivos da covid-19, dos quais 28 da capital, número mais alto até aqui registado.

Angola regista neste momento 244 casos positivos da covid-19, 26 dos quais apontados pelas autoridades sanitárias como sendo de vínculo epidemiológico em estudo.

Fonte: Angop