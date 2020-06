Angola prolonga permanência de estrangeiros

O governo angolano prolongou, até 31 de Agosto deste ano, a validade dos documentos relativos à permanência de estrangeiros no país.

Conforme o porta-voz do Ministério do Interior, Waldemar José, a medida deve-se ao encerramento, por tempo indeterminado, das fronteiras nacionais, face à proliferação do novo coronavírus em Angola.

De acordo com um Decreto Executivo do Ministério do Interior, a medida aplica-se a documentos caducados, ou que venham a caducar, envolvendo a permanência de estrangeiros, incluindo autorização de residência, cartão de refugiado, visto de investidor, de trabalho, de estudo e visto de permanência temporária.

Quanto aos estrangeiros que entraram e estão em Angola, com visto de turismo ou de fronteira, é assegurada a permanência até a reabertura das fronteiras.

No quadro das medidas de prevenção, Angola fechou as fronteiras (aérea, terrestre e marítima) a 20 de Março, para conter a propagação da doença, que já soma 259 infectados, dos quais 166 estão activos, 83 recuperados e 10 óbitos.

A capital angolana é o principal foco, com 255 casos positivos, desde o mês de Março, altura em que o país registou o primeiro caso.

Além de Luanda, a província do Cuanza Norte tem registados 09 casos positivos.

