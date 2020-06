Petro de Luanda volta ao símbolo antigo

Os sócios do Petro de Luanda decidiram, neste sábado, voltar ao antigo símbolo do clube, alterado em Junho de 2017, alegadamente para maior divulgação do seu património visual.

Reunidos em Assembleia-geral extraordinária, na sede da colectividade, na capital do país, a massa associativa foi unânime quanto o retorno ao anterior logótipo, cuja características se ajustam melhor à história da colectividade.

símbolo antigo novo símbolo

Entre outras ligeiras mudanças, na actual marca foi incorporada a cor azul e se encurta a designação da agremiação para apenas Petro de Luanda, contrariamente ao logo anterior, novamente aprovado, onde se vislumbra “Atlético Petróleos de Luanda”.

Quanto ao conclave, orientado pelo vice-presidente da Assembleia-geral, Paulino Jerónimo, foi aprovado o relatório da gestão e o exercício financeiro de 2019, bem como o regulamento eleitoral.

Decidiu-se que dia 13 de Julho será reservado à entrega da lista ou listas concorrentes ao mandato de 2020/2024, enquanto o pleito eleitoral acontece dia 18 do mesmo mês.

Em declarações à imprensa, Paulino Jerónimo afirmou que a perspectiva é ter um Petro virado para o negócio “porque, definitivamente, não se pode continuar a depender de um patrocinador, a Sonangol”.

“A perspectiva é conseguirmos várias fontes de financiamentos”, reiterou, acrescentando ser um trabalho cujos resultados serão dados a conhecer publicamente na devida altura.

Fundado em 1980, o Petro de Luanda é dos mais carismáticos clubes de Angola, com cerca de nove mil sócios.

Tendo o futebol, basquetebol e andebol como modalidades mais representativas, a agremiação movimenta ainda o voleibol, hóquei em patins, ginástica, atletismo, karaté-dó, vela e ciclismo.

Fonte: Angop