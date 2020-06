Lazio vence a Fiorentina de reviravolta

A Lazio venceu a Fiorentina por 2-1, esta noite, em jogo da 28ª jornada da Liga Italiana. Em casa, a equipa romana chegou a estar a perder mas regressou aos triunfos dando a volta ao marcador já na segunda parte. Franck Ribery aos 25 minutos foi o primeiro a festejar um golo no Olímpico e foi já na segunda parte que a Lazio confirmou a vitória.

Ciro Immobile, de grande penalidade, empatou o encontro aos 67 minutos e foi já aos 83 que Luis Alberto deu a volta ao marcador. A Lazio regressa assim aos triunfos depois de na jornada passada ter sido derrotada pela Atalanta num jogo que poderá ter ditado o adeus Laziale ao título.

Nos outros dois jogos disputados mais cedo, o Brescia, a jogar em casa empatou a dois golos com Genoa . Com esse resultado, o Brescia com 18 pontos mantém-se na última posição, Genoa com 26 pontos oucupa a 17ª.

Por sua vez, o Cagliari venceu o Torino por 4-2, numa tarde repleta de golos na Itália. Sendo assim, o Cagliari assume a 10ª posição com 38 pontos, enquanto o Torino com 31 pontos mantém-se na 14ª posição da Serie A.