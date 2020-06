ISPTEC aposta na produção de álcool

O Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências (ISPTEC) está produzir álcool em gel, glicerinado antisséptico, desde o princípio da covid-19 em Angola (em Março), nos seus laboratórios de Química, baseando-se no protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em declarações hoje, sexta-feira, à Angop, o diretor-geral do ISPTEC, Marcílio Santos, fez saber que até a presente data já foram produzidas duas mil (2000) garrafas de 500 ML que, a breve trecho, serão distribuídas gratuitamente às instituições hospitalares da província de Luanda.

Envolvendo dez quadros angolanos, entre docentes e estudantes, o director-geral indicou que participaram na aferição da qualidade do álcool em gel especialistas de laboratórios de referência, com realce para da Clínica Girassol e do Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS).

Disse que o projecto, que conta com o apoio das empresas Sonangol, Nuvibrand e da Basel Angola, visa contribuir, de certa forma, nos esforços do Estado angolano para o combate da pandemia do novo coronavírus.

Fundado em 2012, o Instituto Superior Politécnico de Tecnologia e Ciências é uma instituição de ensino superior de direito privado, com foco na formação diferenciada em cursos como Gestão Empresarial, Economia e engenharias Eletrotécnica, Química e Civil.

Trinta e quatro laboratórios dão suporte ao ensino e investigação no ISPTEC.

