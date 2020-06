O Sevilha empatou na receção ao Valladolid (1-1), em jogo a contar para a 32.ª jornada do campeonato espanhol.

Kiko (25’) colocou os forasteiros de em vantagem, mas Lucas Ocampos (83’) restabeleceu a igualdade de penálti, já depois do VAR anular um golo a Munir El Haddadi (55’).

Com este resultado, o Sevilha manteve-se no quarto lugar com 54 pontos, a um do Atlético de Madrid. Já o Valladolid subiu à 14.ª posição com 35 pontos.