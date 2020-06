Ronaldo marca na goleada da Juventus frente ao Lecce

A Juventus somou esta sexta-feira mais uma vitória na Serie A, ao bater o Lecce por 4-0 em Turim, em partida da 28.ª jornada da competição.

Os golos só surgiram no segundo tempo: Dybala, aos 53′, assistido por Cristiano Ronaldo, abriu as contas, com o astro português a faturar pouco depois, de grande penalidade, aos 62′. Foi o 23.º golo do avançado na Serie A 2019/20.

Ronaldo voltaria a assistir aos 83′, com Higuaín a finalizar. As contas ficaram fechadas por intermédio do central holandês De Ligt, que marcou aos 85′.

Com este resultado, a Juventus reforçou a liderança e passou a somar 69 pontos, mais sete do que a Lázio, que conta menos um jogo disputado. O Lecce é 18.º classificado, com 25 pontos.