Fazenda Girassol exporta banana e mamão para Portugal

Quarenta toneladas de banana e 20 de mamão começam, a partir do segundo semestre deste ano, a ser exportadas para Portugal, pela fazenda Girassol, situada na localidade do Loge Grande, município do Nzeto, província do Zaire.

O anúncio foi feito esta quinta-feira, à imprensa, pelo engenheiro agrónomo e sócio-gerente desta unidade de produção agrícola, João Amaral, durante uma visita ao projecto pelo novo administrador municipal do Nzeto, Augusto Tiago.

De acordo com a fonte, presentemente, a fazenda conta com uma área cultivada de 200 hectares de produtos diversos, dos quais 50 hectares de banana e 20 de mamão.

“Brevemente iremos chegar aos 120 hectares de banana e 50 de mamão. Pretendemos, a partir de Agosto deste ano, iniciarmos com a primeira exportação de 40 toneladas de banana e 20 de mamão, por semana”, explicou.

Informou, por outro lado, que uma fábrica de processamento e empacotamento de produtos do campo está em montagem naquela fazenda agrícola, que conta com uma força de trabalho estimada em mil trabalhares, dos quais 80 por cento são jovens angolanos.

Situada a 86 quilómetros da vila piscatória do Nzeto, a fazenda Girassol, um projecto de iniciativa privada, dedica-se também à produção de verduras e leguminosas em grande escala.

