Carlos Morais próximo de fazer história

O base-extremo do Petro de Luanda Carlos Morais defronta o iraniano Arsalam Kazemi, na final do concurso de afundanços, denominado “Smash da década”, organizado pela Federação Internacional de Basquetebol.

Para chegar a esta fase, o angolano derrotou na meia-final o letão Kristaps Porzingis, dos Dallas Mavericks da NBA, com 54 por cento de votos dos internautas, contra 46 do deu opositor.

Já o seu oponente desta última fase do concurso venceu na fase anterior o brasileiro Rafael Mineiro, com 55 por cento de votos, contra 45%.

A votação ilimitada, para definir o vencedor, termina domingo.

O concurso “Smash da década” visa premiar o melhor afundanço do período 2010 a 2020, apenas executados por atletas em jogos das respectivas selecções nacionais.

Para votar basta aceder ao link “fiba.basketball/fr/dunk-of-the-decade” e clicar no vídeo com a imagem do basquetebolista do Petro de Luanda e da selecção nacional.

Em caso de vitória, Carlos Morais conquistará um troféu inédito na história do basquetebol nacional.

Fonte: Angop