África Austral manifesta solidariedade e apoio a Maputo

A Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) exprimiu a sua solidariedade para com Moçambique e manifestou a sua disposição para apoiar o país lusófono em relação aos ataques armados que têm atingido a região de Cabo Delgado (norte).

A posição foi hoje expressa pelo ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António, no final da reunião do Comité Ministerial do Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da SADC, que se realizou por videovigilância a partir de Harare, Zimbabué.

Em declarações à imprensa, o chefe da diplomacia angolana frisou que a situação de Moçambique, no que se refere aos ataques, é a que mais preocupa nesta altura a região.

Fonte: Lusa