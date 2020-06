Chelsea vence Manchester City e Liverpool é campeão após 30 anos

O Chelsea venceu hoje por 2-1 na receção ao Manchester City, resultado que permitiu ao Liverpool sagrar-se campeão inglês de futebol após 30 anos.

Na quarta-feira, o Liverpool goleou em casa o Crystal Palace, por 4-0, ficando um triunfo de assegurar matematicamente a conquista do título.

A sete rondas do fim, os ‘reds’ totalizam 86 pontos, mais 23 do que o Manchester City, segundo colocado, e podem ainda bater o recorde de pontuação estabelecido pelo conjunto do catalão Pep Guardiola em 2017/18, com 100 pontos.

Assim, o Liverpool vence pela primeira o título da Premier League, e pela 19ª vez conquista o Campeonato Inglês.