Filemon visita infraestruturas do Libolo

Contratado por duas épocas para treinar a equipa principal de futebol do Recreativo do Libolo, o antigo seleccionador nacional Romeu Filemon conheceu sábado às infraestruturas do clube, quatro vezes campeão do nacional da I – Divisão “Girabola”.

Ladeado por membros da sua equipa técnica, designadamente, Afosno Paxe Filho (treinador-adjunto) e Ndombasi João ” Dodó” (técnico de guarda-redes), percorreu o imóvel junto com o presidente de direcção da colectividade, Luís Lopes Carneiro.

Foi informado sobre o novo ciclo que se pretende abrir no tetracampeão nacional, segundo o escrito na página oficial do Facebook da agremiação, cuja sede social está localizada em Calulo, província do Cuanza Sul.

Além de orientar a equipa principal, o antigo treinador do 1º de Agosto e do Kabuscorp do Palanca vai, também, coordenar todo o projecto de formação, desde as escolinhas comunitárias até a equipa B.

No que toca a equipa principal, o objectivo da sua contratação é devolver a mística competitiva.

Quanto à formação, a nova direcção pretende beber da experiência do categorizado treinador, a fim de a curto ou médio prazo os atletas formados possam ser inseridos no conjunto principal.

Romeu Filemon substitui no cargo o antigo capitão da selecção nacional, André Macanga, que não chegou a acordo após o fim de contrato na época de 2019/20, na qual a equipa ocupava na 7ª posição, antes da anulação da prova, devido à covid – 19.

Fundado a 15 de Agosto de 1942, o Libolo já conquistou quatro Campeonatos Nacionais, designadamente, em 2011, 2012, 2014 e 2015, uma Taça de Angola, em 2016, e duas Supertaças, em 2015 e 2016.

