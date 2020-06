Will Smith confessa que o divórcio da primeira mulher foi “a pior coisa da sua vida adulta”

Will Smith classificou seu divórcio com Sheree Zampino, a sua primeira esposa, como “a pior coisa da sua vida adulta”.

O ator de 51 anos de idade esteve casado com Sheree durante três anos, do qual nasceu o seu primeiro filho Trey, antes de casar com Jada Pinkett Smith em 1997.

Num clipe do episódio do Dia dos Pais da série Red Table Talk, que é apresentada por Jada no Facebook Watch, Will e Jada discutiram sobre paternidade.

De acordo com Will, o divórcio com a mãe do seu primeiro filho, foi o maior fracasso da sua vida adulta, “foi um momento muito difícil”.

“O divórcio foi a pior coisa na minha vida adulta, o divórcio foi o fracasso final para mim. Fui muito machucado na minha vida adulta, mas acho que nada toca no fracasso de divorciar-me da mãe do meu filho de dois anos”, disse Will.

Will e Sheree casaram-se em 1992 e deram as boas-vindas ao filho Trey um ano depois. Eles separaram-se em 1995 e Will começou a namorar cam Jada quando estava separado da sua primeira esposa, mas ainda não tinha se divorciado.