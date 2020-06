TAAG recebe primeiro avião Dash8 na terça-feira

Com vista ao reforço e à modernização da frota, a TAAG – Linhas Aéreas de Angola recebe, na próxima terça-feira (dia 23), a primeira das seis aeronaves do tipo Dash8-400s, adquiridas à companhia canadiana “De Havilland of Canada Limited”.

O aparelho, que cobrirá essencialmente as rotas domésticas e regionais, vai aterrar no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro nas primeiras horas da manhã, “ostentando” a nova logomarca da companinha nacional de bandeira, soube hoje a Angop de fonte aeronáutica.

“O reforço da frota e a modernização dos serviços continuam a ser apostas da TAAG. Pois, este ano começamos a receber gradualmente novos aviões, do tipo DASH 8-400s (turbo hélice), do construtor De Havillande Aircraft”, num total de seis, inicialmente”, revelou a fonte.

Esse processo, sublinhou, contempla também aviões do tipo Boeing 777.

Em antecipação à recepção das aeronaves, essa empresa capacitou, em Novembro, 72 técnicos de manutenção, 42 pilotos, 36 comissários de bordo e quatro oficiais de operações de vôo, com formadores da Flytah (de Canadá) e da Ethiopian Arlines, com sessões práticas “on job”

A TAAG atende actualmente mais de 12 destinos domésticos e vários internacionais, em África, na América do Sul, do Caribe, na Europa e na Ásia, com uma frota de dez aviões, sendo 4 do tipo 737-700, seis 777-300 e 777-200, actualmente parqueados devido ao surgimento da covid-19.

Fonte: Angop