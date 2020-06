Maláui repete na terça-feira eleições presidenciais após fraudes nas anteriores

O Maláui realiza na terça-feira novas eleições presidenciais, depois da anulação das anteriores devido a fraudes detetadas na reeleição de Peter Mutharika, no ano passado.

O país, no sudeste de África e vizinho de Moçambique, é o segundo do continente africano a cancelar uma eleições para o mais alto cargo da nação, depois do Quénia, em 2017.

O novo ato eleitoral tem como principais candidatos novamente Peter Mutharika, com 79 anos e no poder desde 2014, e o rival Lazarus Chakwera, com 65 anos.

Fonte: Lusa