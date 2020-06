INACOM regista ataques às operadoras móveis

O Instituto Angolano das Comunicações (INACOM) informa que tomou conhecimento de um ataque às redes das operadoras móveis nacionais, nas últimas horas, e apela aos utilizadores a não atender, nem retornar chamadas internacionais para números desconhecidos.

Numa nota a que a Angop teve hoje acesso, o INACOM refere que o ataque, também conhecido como “toque e foge”, é uma fraude económica, que visa essencialmente atrair os utilizadores a retornar a chamada de telefone, com o objectivo de arrecadar receitas pelas chamadas internacionais.

Trata-se de um fenómeno que afecta a indústria essencialmente de telefonia móvel em vários países.

O instituto das comunicações informa ter estado a trabalhar tão logo tomou conhecimento, com as operadoras, com destaque à Unitel, e que já foram tomadas medidas para o controlo da situação.

Tranquiliza os utilizadores das redes móveis que não há o risco de roubo de informações ou dados pessoais e coloca à disposição a sua linha de atendimento gratuita (15 555) para apoiar os utentes dos serviços de comunicação.

Fonte: Angop