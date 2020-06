Federação Angolana de Natação lamenta a morte de Pedro Lima

A federação Angolana de Natação lamentou a morte do ator e nadador luso-angolano que representou Angola nos Jogos Olímpicos de Seul (1988) e de Barcelona (1992).

O corpo de Pedro Lima, de 49 anos de idade, nascido em Luanda em 1971, foi encontrado na manhã de sábado na praia de Abano, Cascais. O atleta estava desaparecido há dois dias. As causas da sua morte ainda estão por determinar.

O presidente da Federação Angolana de Natação, Mário Correia Fernandes, endereçou a família enlutada em nome da federação e da família de natação angolana o seu mais profundo sentido de pesar.

Segundo o responsável, “Pedro Lima representou um dos mais valorosos integrantes da seleção nacional de Angola, foi membro da seleção nacional com participação em dois jogos olímpicos e vários campeonatos africanos com medalhas em nome do nosso país”.

Pedro Lima ganhou uma medalha de ouro e outra de bronze, em representação de Angola, nos Jogos Pan-Africanos de 1991.

Pedro Lima deixa cinco filhos.