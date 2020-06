Director do gabinete do presidente da RDC condenado a 20 anos de trabalho forçado por corrupção

O director do gabinete do Presidente Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, e o empresario libanes, Samih Jammal, foram condenados neste sabado, 20, a vinte anos de trabalhos forçados por desvio de 48 milhoes de dolares americanos, indica a AFP.

A sentença foi ditada pelo tribunal de grande instancia de Kinshasa/Gombe, que aplicou ainda ao Vital Kamehere, penas 32 anos de trabalhos forçados, de 10 anos de ilegibilidade e de cinco anos de proibiçao de acesso aos cargos publicos e para-estatais.

Para o mesmo politico, o procurador solicitou tambem a privaçao do direito a condenaçao ou a libertaçao condicional e a reabilitação.

Sexta-feira 19, o governo congoles, no termo de uma reuniao do Conselho de ministros presidido pelo chefe do Estado, anunciou ter tomado todas as disposições visando enfrentar qualquer movimento pro Kamehere.

Recorde-se que o processo relativo ao programa de urgencia de 100 dias do Presidente Tshisekedi, na sua vertente liagada a compra e montagem de casas pre-frablicadas, iniciou a 11 de Maio ultimo.