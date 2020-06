Ataque que causou três mortos no Reino Unido considerado ato terrorista

O ataque com arma branca que causou três mortos e três feridos graves na noite de sábado em Reading, oeste de Londres, é considerado um ato “terrorista”, disse hoje a polícia britânica, citada pela AFP.

“A polícia antiterrorista agora pode confirmar” que os acontecimentos ocorridos num parque da cidade “foram declarados de natureza terrorista”, diz um comunicado da polícia local.

Inicialmente, as autoridades britânicas tinham afastado esta possibilidade.

Um suspeito de 25 anos foi detido e levado sob custódia policial logo após o incidente.

A polícia e os serviços de socorro intervieram na sequência de contactos que davam conta de vários feridos apunhalados em Forbury Gardens, pelas 19:00 de sábado, no centro da cidade de Reading (200 mil habitantes) a cerca de 60 quilómetros de Londres.

As autoridades confirmaram que três pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas no ataque.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que os seus “pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados pelo terrível incidente em Reading”, numa mensagem na rede social Twitter. “Os meus agradecimentos aos serviços de emergência no local”, acrescentou.

Também a ministra do Interior britânica, Priti Patel, manifestou-se “profundamente preocupada” com o ocorrido.

O incidente ocorreu algumas horas nas proximidades do local onde algumas horas antes tinha decorrido uma manifestação do movimento antirracismo “Black Lives Matter”, mas a organização e a polícia consideraram não existir qualquer ligação, uma vez que o ataque aconteceu três horas após o fim do protesto.

Fonte: Lusa