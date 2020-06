Necessidades de financiamento em África duplicam este ano para 14% do PIB – Fitch

A agência de ‘rating’ Fitch considerou hoje que as necessidades de financiamento externo em África vão duplicar este ano, passando de 7,4% do PIB, no ano passado, para quase 14% este ano e 12% em 2021.

“Entre os 26 países a que atribuímos ‘ratings’ na região do Médio Oriente e África, as necessidades externas de financiamento vão quase duplicar para 14% do PIB em 2020, quase o dobro dos 7,4% registados em 2019”, lê-se num relatório sobre as economias da região.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, a Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, prevê que em 2021 as necessidades externas de financiamento, apesar de ficarem bem mais altas que antes da pandemia, abrandem para 12% do PIB, em média, nestes 26 países, que incluem os lusófonos Angola, Moçambique e Cabo Verde.

Fonte: Lusa