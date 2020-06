Morais na última fase da zona africana no concurso de smash

O angolano Carlos Morais qualificou-se para terceira fase do concurso de smash (afundanço), realizado pela FIBA, ao ultrapassar o nigeriano Michael Gbinije na etapa anterior.

Enterrada (Brasil) ou afundanço (Portugal) é o termo usado em basquetebol para identificar um arremesso no qual o jogador salta, atira a bola pendurando-se no aro da cesta de cima para baixo com a mão que realiza o arremesso posicionada sobre ele.

Na terceira e última fase da zona africana, o atleta do Petro de Luanda está a concorrer com o senegalês Maurice Ndor. Caso vença, classifica-se para as meias-finais, nível em que deverá competir com o vencedor da zona europeia.

Na zona europeia, disputam pela vaga nas meias-finais o grego Giannis Antetokounmpo e o lituano Kristaps Porzingis, pela América concorrem o brasileiro Rafael Mineiro e o mexicano Juan Toscano, ao passo que Arsalan Kazemi (Irão) e Gabe Norwood (Filipinas) “defrontam-se” na Ásia/Oceânia (juntaram as duas zonas).

A votação, nesta etapa, termina no domingo.

O evento, denominado “smash da década”, contou inicialmente com 32 concorrentes e visa premiar o melhor afundanço do período 2010 a 2020. Apenas oito concorrentes transitaram para esta etapa, dos quais o angolano.

Estão elegíveis a participar do concurso apenas os afundanços efectuados nas selecções nacionais, em jogos oficiais.

Fonte: Angop