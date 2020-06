Médico de Wuhan que ficou com pele escura por causa da covid-19

O urologista Hu Weifeng, de 40 anos, trabalhava no Hospital Central de Wuhan, onde o patógeno eclodiu no final de 2019, ficou com a pele escura depois de ter contraído a covid-19.

O médico que trabalhou com Li Wenliang, oftalmologista chinês que alertou as autoridades sobre a gravidade do novo coronavírus desde os primeiros casos registados, faleceu no dia 2 de junho, após passar mais de quatro meses doente, relatou a emissora de televisão chinesa CCTV.

O escurecimento da pele de Hu Weifeng deveu-se aos danos causados no fígado pelo novo coronavírus.

Hu é o sexto médico neste hospital de Wuhan a morrer de coronavírus, em meio a dezenas de profissionais da saúde infetados.

A morte do seu colega Li Wenliang, de 34 anos, em fevereiro, provocou fortes protestos no país. Li havia sido advertido pelas autoridades por suas mensagens de alerta nas redes sociais diante dos primeiros casos do novo coronavírus.

Após a sua morte, o governo chinês o considerou um mártir e limpou a sua imagem. Desde meados de fevereiro, os casos de covid-19 diminuíram significativamente na China, que registou 4.634 mortes, segundo dados oficiais.

A China não forneceu dados oficiais para o pessoal de saúde morto pelo coronavírus, mas pelo menos 34 médicos receberam honras póstumas pelas autoridades.

Em fevereiro, a Comissão Nacional de Saúde informou que 3.387 profissionais de saúde haviam sido infetados.

Fonte: AFP