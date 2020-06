Instalados 10 ventiladores no hospital de campanha do Binda

Dez ventiladores de diversos tipos foram instalados, sexta-feira, no hospital de campanha destinado ao tratamento de casos positivos da covid-19, na província do Cuanza Norte.

A informação foi revelada pela directora do Gabinete do Gabinete Provincial da Saúde, Filomena Wilson, avançando que, com os referidos equipamentos, a unidade sanitária situada no Morro Binda está capacitada para receber doentes do novo coronavírus.

A unidade sanitária tem capacidade para internamento de 43 pacientes, distribuídos em duas áreas, sendo uma para homens e outra para mulheres. Conta com serviços de cuidados intensivos e área para atendimento de crianças.

A província do Cuanza Norte registou, até a presente data quatro casos positivos envolvendo cidadãos angolanos e oeste africanos que furaram a cerca sanitária imposta a Luanda.

Os cidadãos diagnosticados com Covid-19, na província do Cuanza Norte, foram transferidos para uma unidade hospitalar de referência em Luanda, onde estão a ser tratados e acompanhados por especialistas do Ministério da Saúde.

Entretanto, 45 pessoas que mantiveram contacto directo com os mesmos encontram-se em quarentena institucional, enquanto 40 amostras de pessoas que se encontram nas três zonas sobre cordão sanitário aguardam por resultados dos testes.

Fonte: Angop