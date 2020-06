Governo adquire testes sorológicos

Um lote de testes sorológicos, para detectar os níveis de anticorpos e o sistema imunológico de pacientes com a covid-19, chega ao país na próxima semana, visando o reforço da prevenção e do combate do novo coronavírus em Angola, assegurou na sexta-feira, em Luanda, a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Em conferência de imprensa de actualização de dados sobre a covid-19 no país, a governante afirmou que, apesar de serem exames fundamentais, “não irão substituir os actuais testes que Angola usa para o diagnóstico do SARS-CoV-2, denominado RT-PCR, que é o mais eficaz.

Justificou que o diagnóstico de certeza da covid-19 só é feito pelo exame RT-PCR, que é o teste de biologia molecular.

Segundo a ministra, o teste sorológico irá ajudar a identificar a imunidade do organismo de cada pessoa e identificar alguns casos activos da covid-19, mas tem de ser confirmado pelo exame RT-PCR.

Referiu que o teste sorológico ainda não está certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), apesar de ser usado por muitos países.

Na ocasião, deu a conhecer a existência já de mais 500 ventiladores, que estão a ser distribuídos em todo país.

Quanto a febre hemorrágica, que nos últimos dias assolou principalmente as crianças no país, a titular da pasta referiu tratar-se da dengue hemorrágica, segundo os testes feitos em algumas amostras.

Por isso, apelou a população a redobrar os esforços com a higiene individual e colectiva, evitando novos surtos.

Segundo o boletim epidemiológico da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmados seis novos casos de covid-19, perfazendo um total de 172 casos confirmados, oito óbitos e 66 recuperados.

Nesse período foram ainda processadas 273 amostras, das quais seis positivas e 266 negativas.

Os laboratórios receberam um total de 19 mil 840 amostras, sendo 15 mil e 654 negativas, 172 positivas e quatro mil e 14 em processamento laboratorial.

Fonte: Angop