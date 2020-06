Covid-19: Cerca sanitária do Hoji-Ya-Henda é levantada hoje

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, anunciou ontem, sexta-feira, que a cerca sanitária do bairro Hoji-Ya-Henda, no município do Cazenga (Luanda), poderá ser levantada hoje, sábado (20).

Segundo a governante, que falava na conferência de imprensa de actualização de dados da covid-19 no país, todos os procedimentos epidemiológicos foram tomados em conta, pelo que se testou, no referido cordão sanitário, três mil 400 pessoas, com os casos positivos internados e os suspeitos em quarentena.

No entanto, Sílvia Lutucuta explicou que, apesar do levantamento da cerca sanitária, o Ministério da Saúde vai continuar a acompanhar a área, incluindo as zonas circunvizinhas, já que o Bairro Hoji-Ya-Henda, do ponto de vista social, é precário.

Nas últimas 24 horas, Angola registou seis novos casos positivos da covid-19, dos quais quatro são da cerca sanitária do Hoji-Ya- Henda, um da Clínica Multiperfil e um registado na província do Cuanza Norte.

Na totalidade, o país tem até agora 172 pessoas infectadas, com óbitos, 66 recuperados e 98 activos, um dos quais sob cuidados especiais.

