Congresso da LIMA poderá ser em Julho

O quarto congresso da Liga da Mulher Angolana (LIMA), organização feminina da Unita, poderá ter lugar em Julho próximo, anunciou, este sábado, o presidente do partido, Adalberto da Costa Júnior.

O líder partidário fez este pronunciamento no acto central que, este sábado, marcou as comemorações dos 48 anos de existência da LIMA, assinalados na sexta-feira (18).

O político condicionou a realização do congresso ao levantamento da cerca sanitária de Luanda, mas admitiu, em simultâneo, a eventual realização do evento com o recurso a meios tecnológicos.

‘’Se a cerca não cair, vamos realizar o Congresso na mesma, e, tal como dissemos, o partido tem de acompanhar os desafios dos novos tempos e abraçar as novas tecnologias, para não adiar os seus programas estratégicos’’, precisou.

O congresso da LIMA, inicialmente previsto para os dias 1 a 3 de Abril último, foi adiado devido à Covid-19, que assola Angola e o mundo inteiro.

Três candidatas concorrem para a liderança da organização, designadamente Helena Bonguela (presidente cessante), Manuela dos Prazeres e Domingas Njungulo, já autorizadas pela comissão de mandato por reunirem os requisitos exigidos.

Quanto à efeméride, Adalberto Júnior disse que merece ser comemorada com todo o “entusiasmo e alegria”, porque, segundo justificou, 48 anos representam um “marco” na história de Angola.

Adalberto Júnior realçou, por outro lado, que a Unita vai honrar o compromisso em aumentar a representação das mulheres nos órgãos de direcção do partido até aos 50 por cento.

Enquanto isso, numa declaração divulgada por ocasião da data, a LIMA indica que a convivência pacífica de diversidade política têm sido a bandeira da organização, o signo da liberdade de consciência e de escolha de todas as mulheres para que se construa uma sociedade plural capaz de alavancar a economia do país.

A data foi assinalada na sexta-feira sob o lema ‘’Lima-Patriotismo, Cidadania e Integridade’’.

Fundada a 18 de Junho de 1972, a LIMA teve como primeira Presidente Isalina Kauina, enquanto Helena Abel Bonguela é a actual dirigente.

Fonte: Angop