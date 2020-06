Angola precisa de quase 10 mil milhões de dólares este ano – Fitch

A agência de rating Fitch disse hoje que Angola precisa de 9,7 mil milhões de dólares para suprir as necessidades de financiamento externo este ano, em que a dívida a pagar vale 7,1% do PIB.

De acordo com um relatório sobre as economias da África e do Médio Oriente, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os dados sobre Angola apontam para um défice de 7,5% da balança corrente e necessidades de financiamento no valor de 9,7 mil milhões de dólares (8,6 mil milhões de euros), que equivalem a 14,6% do PIB do final do ano passado.

Sobre a dívida vencida, os analistas da Fitch apontam para um valor que vale 7,1% do PIB, ou seja, um pouco menos de 6 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros) que o país terá de pagar este ano.

Fonte: Lusa