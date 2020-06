Angola com mais 4 casos positivos e 1 óbito

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 4 casos positivos, entre os quais um resultou em óbito.

O óbito, trata-se de um jovem angolano de 18 anos da Clínica Girassol, com o vínculo epidemiológico por esclarecer. Os restantes 3 casos, são todos indivíduos do sexo masculino, de idades compreendidas entre os 28 e 62 anos, todos relacionados com a Clínica Multiperfil.

Sendo assim, o país conta com 176 casos positivos confirmados, dos quais 101 ativos (incluindo os do Cuanza Norte), 66 recuperados e 9 óbitos.

Os casos de transmissão local sobem para 111. Em quarentena institucional estão 596 pessoas, os casos suspeitos investigados são 512 e os contactos diretos ou ocasionais sob vigilância são 1.292. As altas foram 5 e o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) recebeu 78 chamadas, entre denúncias e pedidos de informação.

Do laboratório, até ao momento foram colhidas 19.960 amostras, dos quais 176 deram positivo, 16.071 deram negativo e o restante 3.767 encontra-se em processamento.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 460 mil mortos e infetou mais de 8,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.