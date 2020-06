Vinte e nove ruas de Luanda serão asfaltadas

Vinte e nove ruas, num total de 13,43 quilómetros de estradas em três distritos urbanos afectos à Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, serão asfaltadas a partir de segunda-feira, no âmbito do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM), cujos contratos de consignação foram rubricados hoje.

As obras serão executadas nos distritos do Sambizanga, Neves Bendinha e Maianga, num período de 220 dias e estão orçadas em 7,5 mil milhões de kwanzas.

No Sambizanga (Bairro Operário), foram contemplados as ruas Comandante Bula, Lobito, Benguela e Centro Cultural/Agostinho Neto.

No bairro Neves Bendinha (Bairro Popular), serão intervencionadas as ruas do Kandondo, Pisca, Rio Ravuma,Gabela, Mavinga,Maricos decima ,Moncorvos, Alipio Brandão,Antonio Lisboa, Violetas, Almada Negreiros, Álvaro Canelas, Columbano, Miguel Angelo Lupi, Teixeira de Sousa e Teixeira Lopes.

Enquanto na Maianga (bairro Cassequel) ruas 1,2,3,4,5, 5/A,7,8, e 9.

As obras de estradas, a cargo de seis empresas nacionais e estrangeiras, poderão beneficiaram de asfaltagem, iluminação pública, passeios, sinalização e drenagem das águas pluviais.

No Cassequel, as vias serão construídas a base de betão, ao contrário das outras que terão um pavimento flexível (asfalto).

O acto de consignação, que aconteceu no Distrito Urbano do Sambizanga, foi presidido pela vice governadora de Luanda para área técnica e infra-estruturas, Elizabeth Rafael, e testemunhado pela governadora, Joana Lina, e pela presidente da Comissão Administrativa da Cidade de Luanda, Antónia Nelumba.

Na ocasião, Elizabeth Rafael pediu aos empreiteiros qualidade nas obras e comprimento dos prasos contratuais estabelecidos, assim como contar com a ajuda da comunidade, porque a mão-de-obra será local.

Fonte: Angop