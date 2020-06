Quatro mortos em acidente com camião-cisterna da Sonangol

Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas, na quinta-feira, devido à colisão de um camião-cisterna da Sonangol e um automóvel, na província do Cuanza Norte, divulgou a petrolífera estatal angolana.

Segundo um comunicado da Sonangol, o acidente aconteceu junto à localidade de Dange Ya Menha, a 46 quilómetros da capital do Cuanza Norte, Ndalatando, e envolveu um camião que transportava combustível (10 metros cúbicos de gasolina) e um carro.

Alegadamente, a colisão terá provocado o despiste do camião para uma zona onde estavam a ser feitas queimadas, resultando num incêndio imediato que provocou a morte do motorista do camião cisterna e dos três ocupantes do carro.

Duas outras pessoas que viajavam no camião ficaram gravemente feridas.

A Sonangol adianta que as causas do acidente ainda não são conhecidas, estando a decorrer as diligências necessárias para apurar os factos.

Fonte: Lusa