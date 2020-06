Polícia reforça vigilância na Estrada Nacional 230

A Delegação do Ministério do Interior (MININT) na Lunda Sul reforçou, desde quinta-feira, as equipas de vigilância nas fronteiras terrestres na Estrada Nacional 230, nos postos de controlo inter-provinciais e fluvial, na comuna do Chiluange (Muconda), no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19.

Segundo o porta-voz do MININT local, Florêncio de Almeida, o reforço visa evitar a violação da cerca sanitária imposta à província de Luanda, em função do aumento do fluxo de passageiros nos parques de transportes inter-provinciais.

Disse que as equipas compostas por técnicos de saúde, efectivos dos órgãos de defesa e segurança estão munidos de material de biossegurança para o rastreio dos cidadãos que se movimentarem da Lunda Sul para outros pontos do país/vice-versa.

Sem avançar registos de violações diárias, nestas fronteiras, Florêncio de Almeida assegurou que a situação ao longo das fronteiras é “calma e estável”.

A comuna do Chiluange, que dista cerca de 200 quilómetros da cidade de Saurimo, conta com uma população estimada em mais de quatro mil habitantes, distribuídos por 14 aldeias, que fazem fronteira com a República democrática do Congo (RDC), numa extensão total de 286 quilómetros quadrados.

O município de Saurimo conta com uma população estimada em 442 mil 437 habitantes, o que representa 82 por cento da população da Lunda Sul.

Fonte: Angop