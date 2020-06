Nova família do Kwanza entra em funcionamento no mês de julho

O governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Lima Massano, informou que a nova família do kwanza poderá entrar em funcionamento no próximo mês de julho.

O responsável que falava à imprensa, nesta quarta-feira, após a 10ª Sessão Plenária ordinária da Assembleia Nacional onde foi debatido e aprovado a Proposta de Lei de Bases do Sistema de Pagamento de Angola, na generalidade, por unanimidade, disse estarem reunidas quase todas as condições para entrada em funcionamento da nova família do kwanza.

De acordo com o governador do BNA, inicialmente, o lançamento da nova família do kwanza estava previsto para o mês de junho, mas agora, julho é mais provável, garantindo pronunciar-se brevemente sobre a data precisa.

“Nós devermos fazer um anúncio proximamente, porque a nossa intenção é agora no início do segundo semestre do ano iniciarmos o programa, mas estamos a organizar-nos para podermos fazer as coisas com os níveis de segurança que uma operação com estas características têm que ter”, disse.

“Tudo está dentro dos carris, pese embora, existam aspetos logísticos, dificuldades com portos e aeroportos a solucionar”, concluiu.