Levantada cerca sanitária do Kikuxi

Depois de 17 dias de privação da liberdade de circulação, os moradores do “Condomínio das 10 Casas”, no bairro Kikuxi, no município de Viana, voltaram hoje ao convívio normal, com o levantamento da cerca sanitária local, na tarde desta sexta-feira, em acto singelo.

Segundo apurou a Angop, a zona andou interditada por causa de um morador positivo, como parte dos infectados do Caso Clínica Multiperfil, que em consequência continua sob cerca sanitária, com termo para breve, a depender dos resultados de algumas amostras em processamento.

Na ocasião, a coordenadora do referido complexo habitacional (localizado na zona da Oliva), Catila da Silva, explicou que os 53 moradores sob acompanhamento das autoridades sanitárias testaram negativo e receberam os seus resultados (diplomas), para a alegria da comunidade.

Enquanto isso, o levantamento da cerca sanitária do bairro Hoji-Ya-Henda, em vigor desde 11 de Maio, está condicionado a recolha de novas amostras a indivíduos cujos primeiros exames resultaram indeterminados, segundo a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Tal colecta de elementos biológicos a estes cidadãos suspeitos só não aconteceu até ao momento devido ao “comportamento violento” protagonizado pelos moradores daquela zona, do município do Cazenga, em Luanda, atitude repudiada pela governante, na quinta-feira.

“O cordão sanitário do Hoji-Ya-Henda – por sinal – de alto risco, é responsável da contribuição da maioria dos casos de transmissão local, fixados em 101, que, com mais 65 importados, totalizam 166 infectados no país” explicou Sílvia Lutucuta, ao actualizar os dados da pandemia.

A Polícia e os nossos técnicos de saúde, referiu em conferência de imprensa, foram apedrejados pela população, nesse bairro, quando se deslocaram para lá a fim de recolher novas amostras a dois cidadãos que tiveram resultados indeterminados nos primeiros testes.

