Jovem detida por violação de cerca sanitária

Uma cidadã de 38 anos de idade foi detida nesta quinta-feira, na cidade do Lubango, província da Huíla, por violação da cerca sanitária de Luanda, com o objectivo de chegar à província do Namibe.

A informação foi avançada à Angop hoje, sexta-feira, no Lubango, pelo porta-voz da Polícia Nacional, Inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, tendo certificado que a suspeita foi detida no controlo da Serra da Leba, município da Humpata, quando tentava transferir-se de uma viatura para outra.

Fez saber que a envolvida já foi encaminhada ao centro de quarentena institucional da comuna da Palanca para o merecido acompanhamento.

Declarou que tão logo a cidadã termine a quarentena, será responsabilizada criminalmente.

Fonte: Angop