João Lourenço felicita Presidente eleito do Burundi

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, felicitou, esta sexta-feira, Evariste Ndayshimye pela sua eleição ao cargo de Presidente da República do Burundi.

Candidato do partido CNDD-FDD, Evariste Ndayshimye foi declarado vencedor das eleições presidenciais de 20 de Maio último com 68,7 por cento dos votos.



Numa mensagem de felicitações, o Presidente João Lourenço expressa a expectativa de que durante o mandato de Evariste Ndayshimye os dois países intensifiquem a cooperação no interesse recíproco.



O Estadista angolano agradece o convite para marcar presença na cerimónia de investidura do Presidente eleito do Burundi, justificando a sua ausência com “razões que decorrem das actuais circunstâncias resultantes da pandemia da Covid-19″.



Deseja a Evariste Ndayshimye “os maiores êxitos no desempenho das nobres funções” e expressa convicção de que a sua eleição traduza a vontade e a esperança do povo burundês numa “liderança activa e dinâmica” capaz de promover a realização dos grandes interesses, o progresso, o desenvolvimento e a estabilidade do Burundi.

Fonte: Angop