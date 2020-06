Governo constrói Hospital de Campanha com 200 camas no Cunene

O governo angolano está a construir na província do Cunene, com conclusão para breve, um Hospital de Campanha, com 200 camas, para o internamento e tratamento de pacientes com covid-19.

A infra-estrutura será erguida numa área de três hectares de extensão, localizada a cinco quilómetros do centro da cidade de Ondjiva, próximo de uma linha de baixa tensão de energia eléctrica e da conduta de água, com acesso é fácila estrada nacional 105, no troço Ondjiva/Santa-Clara.

De acordo com o secretário de Estado para a Área Hospitalar, Leonardo Inocêncio, que esteve no Cunene em visita de trabalho de algumas horas, o espaço é acolhedor e permite a montagem do Hospital de Campanha e todas outras infra-estruturas de apoio.

“Os hospitais de campanha a ser montados a nível das províncias têm a mesma tipologia, à semelhança do que será montando no Cunene. Tendo um laboratório, áreas de descansos médicos, áreas de atendimento e diagnósticos, casas de banhos e serviços administrativos”, frisou.

Leonardo Inocêncio informou que o local tem o essencial como água e energia, simplesmente necessita de serviços de compactação e tão logo aconteça essa intervenção dar-se-á início da montagem do hospital.

Sem avançar quantidades, o secretário de Estado para a Área Hospitalar fez saber que na sexta-feira chega à província do Cunene material de biossegurança para o pessoal médicos entre luvas, botas, batas e outros.

Já o vice-governador do Cunene para Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Édio José, garantiu que os trabalhos de compactação serão já executados, atendendo a situação que se vive no país devido à covid-19.

Cunene conta, actualmente, com oito centros de quarentenas institucional, onde estão alojados 83 cidadãos e 287 outros estão em quarentena domiciliar.