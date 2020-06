FAS mobiliza agentes para sensibilização comunitária

Duzentos e 30 Agentes de Desenvolvimento Comunitário e Sanitário (ADECOS) estão envolvidos nas campanhas massivas de sensibilização comunitária em línguas locais sobre a covid-19 em oito dos 14 municípios da província de Malanje, onde o Fundo de Apoio Social (FAS) intervém.

A acção está a ser desenvolvida em parceria com as administrações municipais e o Gabinete Provincial da Saúde, que inicialmente capacitaram os ADECOS em matérias de sistemas de emergência sanitária, prevenção e combate à covid-19, montagem de pontos de desinfecção das mãos e outras medidas, com vista a sensibilizar às famílias.

A informação foi prestada hoje (sexta-feira), pelo director provincial do FAS, Gomes Golambole, garantindo que os agentes comunitários estão devidamente equipados com meios de biossegurança e têm se desdobrado em campanhas de sensibilização.

Precisou que os ADECOS estão a desenvolver a campanha nos municípios de Malanje (com 28 agentes), Mucari (30), Cambundi-Catembo (30), Cacuso (30), Calandula (22), Cangandala (30), Quela (30) e Luquembo (30).

Paralelamente as acções de consciencialização e montagem de pontos de desinfecção, fez saber que os agentes comunitários estão igualmente a distribuir máscaras e sabão às famílias, de modo a incentivar o cumprimento das medidas de segurança.

Segundo o responsável, os ADECOS continuam a liderar processos de campanhas de saneamento, para evitar outras doenças oportunistas nas comunidades.

Os ADECOS têm a missão de identificar e acompanhar crianças menores de cinco anos e mulheres grávidas, no pré e pós-parto, bem como promover o saneamento básico e o resgate dos valores morais e cívicos no seio das comunidades rurais.

Fonte: Angop