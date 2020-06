Contactos dos casos positivos submetidos a quarentena

Trinta e cinco cidadãos que mantiveram contacto directo com os três casos positivos de covid-19, registados na cidade de Ndalatando (capital do Cuanza Norte) encontram-se sob quarentena institucional, desde quinta-feira última, visando a realização de testes e procedimentos médicos complementares.

Segundo informação prestada hoje, sexta-feira, pela directora da saúde no Cuanza Norte, Maria Filomena Wilson, os cidadãos que mantiveram contactos com os casos positivos encontram-se internados no hospital de campanha criado na cidade de Ndalatando para testagem da covid-19.

Recordou que para a realização dos referidos trabalhos, encontra-se na província, uma equipa multidisciplinar do Ministério da Saúde que está envolvida na realização de inquéritos para a localização das pessoas que mantiveram contacto com os casos positivos, isolamento e testagem das mesmas.

A responsável assegurou estarem igualmente a ser criadas as condições para que a província possa ter, em breve, autonomia em matéria de realização de testes de covid-19.

Disse que o Cuanza Norte foi igualmente reforçada com kits de materiais de biossegurança e camas para a melhoria do apetrechamento do centro de quarentena e hospital de campanha.

Face os três casos positivos de covid-19, registados em Ndalatando, e evacuados para o hospital de referência, em Luanda, foram criadas cercas sanitárias em duas zonas da urbe, nomeadamente, na rua dos Índios e bairro Sambizanga, onde decorrem trabalhos de aconselhamento, cadastramento e testagem dos moradores.

De Abril à presente data foram realizadas na província 191 testes de casos suspeitos de covid-19, dos quais 39 resultaram negativos e três positivos, enquanto os demais encontram-se em processamento no laboratório central, em Luanda.

