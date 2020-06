Cidadã que esteve em contacto com um dos casos positivos de Cuanza Norte, detida em Malanje

Uma cidadã que violou a cerca sanitária de Luanda e esteve em contacto direto com um dos casos positivos registados na província do Cuanza Norte, foi detida em Cacuso, Malanje, informaram fontes policiais.

De acordo com a Polícia Nacional, em declarações à Rádio Nacional de Angola (RNA), a cidadã em causa, foi detida em Cacuso mas tinha a cidade de Malanje como destino.

A polícia informou ainda, sem precisar números, que outras pessoas igualmente provenientes de Luanda foram detidas na província.

A ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, garantiu, nesta quarta-feira, que o governo vai punir todo aqueles que violarem a cerca sanitária.

“Não vamos poder aceitar que as pessoas furem a cerca sanitária. As pessoas vão ser punidas severamente”, disse a ministra.

“Ninguém que fure a cerca sanitária, apanhado, vai ficar impune, este é o primeiro ponto e é a mensagem que tem que ser passada”, reforçou.

Nesta terça-feira, foram registados os primeiros casos positivos de contaminação no Cuanza Norte, tratando-se três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 34 e 61 anos de idade, sendo dois originários da África Ocidental e um de nacionalidade angolana, que violaram a cerca sanitária da província de Luanda.

Um deles, 61 de idade, que necessitava de cuidados especiais, acabou por falecer ontem, informou a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta.

Atualmente, o país regista 166 pessoas infetadas com o novo coronavírus, sendo 94 ativos, 64 recuperados, oito óbitos.