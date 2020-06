Archer Mangueira entrega moto-cisternas no Yona

O governador do Namibe, Archer Mangueira, procedeu a entrega de 28 moto-cisternas com capacidade de mil litros para ajudar a minimizar a carência de água às populações residentes em zonas de difícil acesso, na comuna do Yona, município do Tômbwa.

Nesta comuna, o governador procedeu ainda a entrega de cesta básica, consubstanciada em arroz, fuba, massa e óleo alimentar, sabão, feijão e roupa usada, bem como moto-bombas e outros instrumentos para a prática da agricultura.

Archer Mangueira, que visitou a localidade durante quatro dias, pediu a população para observar as medidas de prevenção da Covid-19 (higienização, uso obrigatório das máscaras e distanciamento).

As autoridades tradicionais aconselhou-os a serem os fiscalizadores dos meios entregues, para que sirvam de facto as populações no que tange a distribuição de água.

Em declarações à Angop, o chefe de Saúde da comuna do Yona, Francisco Reis, salientou que a localidade possui três pontos de rastreio: Monte Negro, Garota Nova e Chinungua, zonas que fazem fronteira com a República da Namíbia.

A comuna do dista a 360 quilómetros da capital do Namibe e possui 17 mil 398 habitantes na sua maioria criadores de animais, bovino e caprino.

A comuna do dista a 360 quilómetros da capital do Namibe e possui 17 mil 398 habitantes na sua maioria criadores de animais, bovino e caprino.